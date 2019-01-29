Во вторник, 29 января, один из жилых домов Киева остался без холодного водоснабжения из-за повреждений водопровода. Об этом сообщается на странице Киевводоканала в соцсети.

По данным ведомства, по состоянию на 10:00 ремонтные бригады приступили к работе над локализацией и ликвидацией аварии.

Уточняется, что временно отсутствует водоснабжение по адресу: проспект Владимира Маяковського, 5.

Коммунальщики планируют закончить ремонтные работы в течение суток и приносят извинения за временные неудобства.

Фото: facebook.com

Напомним, в воскресенье, 27 января, в Бердянске Запорожской области произошла крупная авария на магистральном канализационном коллекторе и из-за этого курортный город до сих пор частично остается без воды, не работают некоторые школы и детские сады

Ранее "Страна" писала о том, что из-за износа сетей водоснабжения на более, чем 50% Украина может остаться без воды.