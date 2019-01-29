Международная федерация журналистов (МФЖ) обеспокоена огромным количеством нападений на журналистов в Украине и настаивает на том, что украинская власть должна обеспечить безопасность работников медиа. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что только в 2018 году в Украине было зафиксировано 86 случаев проявления физической агрессии в отношении работников медиа. МФЖ обеспокоена этой ситуацией, а также жестко осуждает атаки и требует от государственных структур предоставить четкую гарантию свободы прессы в Украине.

"Согласно Индексу физической безопасности журналистов Украины, который ведет НСЖУ и партнерские общественные организации, в 2018 году зафиксировано 86 инцидентов физической агрессии против журналистов, а за последние два года - 175. При этом резко - на 50% - возросло количество атак на женщин - работниц медиа", - пишет Сергей Томиленко.

По его мнению, правоохранители и политики должны сделать все возможное для уменьшения этого показателя.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, по данным НСЖУ, в Украине в 2017-2018 годах 175 раз применяли силу против журналистов.

Также мы писали, что в НСЖУ рассказали о бездействии МВД в вопросе безопасности журналистов.