Утром во вторник, 29 января Киев сковали 7-бальные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Самые крупные заторы, как и обычно, наблюдаются в центре столицы, в частности, на улицах Вадима Гетьмана, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Чорновола, Воздухофлотском проспекте, проспектах Академика Глушакова и Валерия Лобановского.

Кроме того, в тянучках стоят автомобили на Набережном шоссе, улицах Богатырской, Бассейной, Вячеслава Липинского, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинки, Владимирском и Кловском спусках.

На левом берегу столицы затруднено движение на проспектах Соборности, Освободителей, Дарницком шоссе, улице Раисы Окипной, Хоткевича, проспекте Николая Бажана, Днепровской и Русановской набережной, улице Здолбуновской, Анны Ахматовой, Броварском проспекте.

Стоят Большая Окружная и улицы Соборная и Петровская аллея. Затруднено движение на мостах: Северном и Южном - в обоих направлениях, Дарницком и Патона - в сторону центра.

Скриншот: google.com/maps

Напомним, неделю назад военный МАЗ с нацгвардейцами врезался в легковушку в центре Киева и вызвал мощную пробку.

Также мы писали, что недавно во Львове за сутки выпало 20% от месячной нормы осадков, город застыл в пробках.