За 2018 год, по данным Генпрокуратуры, украинцы дали более 207 миллионов гривен взяток. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру сообщает УНН.

Так, общая сумма взяток за неправомерную выгоду в 2018 году, зафиксированная Генпрокуратурой, составила 207 630 940 гривен, из которой 56 642 090 гривен были за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, ст.368 УК Украины.

"В Украине были зафиксированы случаи незаконного обогащения, подкупа должностных или юридических лиц, а также подкуп лиц, которые предоставляют публичные услуги. Также имели место злоупотребление влиянием и противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований и провокации подкупа", - рассказали в Генпрокуратуре.

Напомним, в 2018 году украинским пограничникам пытались дать 800 взяток.

Также мы писали, что первое задержание в "украинском ФБР" касалось взятки в $2 тысячи ради откоса от армии.