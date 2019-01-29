На предстояшей 3 февраля интронизации предстоятеля ПЦУ Епифания, не будет большой группы священников из Афона. Монахи 13 афонских монастырей проголосовали против того, чтобы принимать участие в интронизации Епифания, передает сайт Союза православных журналистов, со ссылкой на данные греческого издания Ромфея.

Вчера, 28 января 2019 года Священный Кинот Святой горы Афон на внеочередной сессии принял решение отказать Константинопольскому патриарху Варфоломею, который просил афонитов направить делегацию для участия в интронизации предстоятеля Епифания.

По данным Ромфеи, из 20 монастырей Афона только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации главы ПЦУ Епифания.

Решение Святогорцев обеспокоило Фанар, так как афонские насельники отказались поддержать ту или иную сторону религиозного конфликта в Украине и продолжают сохранять нейтральную позицию.

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