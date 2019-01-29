В ночь с 28 на 29 января на коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв, который повлек за собой пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, известно, что около 03:30 на территории ЧАО "Днепровский коксохимический завод" в трехэтажном здании смолоперегонного цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с возгоранием битума. После этого произошел пожар, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Спасатели ликвидировали огонь в 04:07.

В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы пять человек - все они работники завода. В результате пожара было повреждено также технологическое оборудование цеха.

Напомним, появилось видео пожара радиозавода в Киеве, сделанное с высоты птичьего полета.

Также мы писали, что на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше произошел пожар.