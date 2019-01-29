Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не предоставляет информацию касаемо того, ведется ли расследование уголовных производств, фигурантами которых являются Виталий Кличко, Лилия Гриневич и Степан Полторак. Об этом пишут "Украинские Новости".

Отвечая на журналистский запрос о том, расследует ли бюро уголовные производства по факту возможных преступных действий мэра Киева Виталия Кличко, министра образования и науки Лилии Гриневич и министра обороны Степана Полторака и внесены ли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований согласно судебным решениям, НАБУ ответило, что такая информация относится к информации с ограниченным доступом и не подлежит разглашению.

Напомним, в январе 2019 года Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением, а также содействия участникам ОПГ мэром Киева и главой Киевской государственной администрации Виталием Кличко.

Также мы писали, что в январе 2019 года Соломенский райсуд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением и служебного подлога министра образования и науки Лилии Гриневич.