В воскресенье, 27 января, в городе Снегиревка (Николаевская область) едва не произошла страшная трагедия. Здесь, на реке Ингулец под лед провалились двое детей, и если бы не их землячка Тамила Чернюк, все могло бы закончиться похоронами.

Об этом пресс-служба областного управления ГСЧС выложила сюжет в в Youtube.

Видео: MYKOLAIV DSNS

А к трагедии едва не привели детские игры без присмотра взрослых. "27 января восьмилетний Даниил, его 10-летняя сестра Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу Ингульца, а затем вышли на лед. Девочка бросила шапку брата вперед, но когда Даниил побежал за ней, лед под ним проломился и мальчик оказался в ледяной воде. Испугавшись за младшего брата, Аня прыгнула за ним, чтобы помочь выбраться, Андрею же крикнула бежать к ближним домам и звать взрослых", - рассказал начальник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Максим Грицаенко.

Детей спасла горожанка, проживающая недалеко от реки, Тамила Чернюк. При чем она стала свидетелем случившегося совершенно случайно и не раздумывая бросилась на помощь.

"Я вышла на улицу поговорить по телефону и услышала детский крик. Сначала думала, что детвора играет, но потом поняла, что случилась беда. Как была, в халате и тапочках, бежала изо всех сил вниз к реке, прыгнула в прорубь и один за другим вытащила детей. Приказала им ползти к берегу и сама также поползла", - рассказала спасателям Тамила Анатольевна.

После случившегося детей отвели в ближайший соседский дом, отогрели в теплой ванной, дали сухую одежду и горячий чай. В свою очередь, спасатели и сотрудники полиции вызвали скорую помощь и детей, для обследования доставили в больницу. Как выяснилось, здоровью детей ничего не угрожало и вскоре отец забрал их домой.

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