В воскресенье, 27 января, в Бердянске Запорожской области произошла крупная авария на магистральном канализационном коллекторе, город до сих пор частично остается без воды, не работают некоторые школы и детские сады. Об этом сообщает 061.ua.

Авария спровоцировала обвал сразу в четырех местах магистрального канализационного коллектора, который транспортирует до 80% стоков всего города. Коллектор был введен в эксплуатацию в 2002 году. Причиной инцидента послужила газовая коррозия верхнего свода коллектора.

Ремонтные работы проводятся, однако чтобы полностью ликвидировать последствия аварии, коммунальщикам придется отремонтировать трубопровод диаметром 800 мм и протяженностью 159 погонных метров, между тем, он залегает на глубине 5 метров.

Деньги для ликвидации последствий аварии на коллекторе будут выделяться из городского бюджета Бердянска. Сейчас спасатели подвозят техническую воду в районы, где нарушено водоснабжение.

Сообщается, что воды нет в нагорной части города, "Лисках", центральной части, в микрорайонах "Слободка", "Колония", "Курорт", "Коса".

В центре не работают школы №1, 2, 16 и 9, гимназия №1 и сады №3, 28 и 41. В Колонии не работают БМЛ, школа №20 и детский сад №35, на Слободке - школа №6, учебные заведения в микрорайоне 8 Марта - школа №4 и садик №27. В нагорной части - школа №3, №5, гимназия №2, ДОУ №20 и 40. Учебные заведения, расположенные на АЗМОЛ, АКЗ-РТС и в районе ул. Северной (школа №11) - работают. Проблем с водоснабжением в этих микрорайонах нет.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Напомним, Порошенко заявил, что Россия может захватить Бердянск и Мариуполь.

Также мы писали, что экологи предупреждают, что десятки украинских городов уйдут под воду до 2100 года, в том числе - Одесса, Бердянск и Мариуполь.