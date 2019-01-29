Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 29 января. По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар незначительно подешевел, а евро - немного подорожал. Об этом свидетельствует данные, опубликованные на сайте регулятора.

В частности, по сравнению с 28 января, доллар подешевел на 2 копейки, его стоимость составляет 27,79 грн. Евро подорожал на 17 копеек и теперь за одну единицу европейской валюты просят 31,73 грн.

Таким образом, официальный курс НБУ выглядит так:

1 доллар США - 27,79009700 (-0,02718800);

1 евро - 31,73073300 (+0,16924100);

1 российский рубль - 0,42151000 (-0,00049000).

Напомним, покупка облигаций иностранцами определит новый курс гривны к доллару.

Также мы писали, что банкиры сообщили, что будет с курсом доллара в последнюю неделю января.