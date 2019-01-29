Во вторник, 29 января, в Украину придет потепление, но в большинстве областей будет идти дождь со снегом. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях днем воздух будет прогреваться до +3 градусов, ночью до -1...-3. Ожидается дождь со снегом. В северных регионах и Киеве днем до +3 градусов, ночью: -1...-4 градуса. Также прогнозируются осадки - дождь со снегом.

В восточных областях осадков не ожидается. Ночью будет морозно, до -10 градусов в Харькове. Впрочем, днем температура не будет низкой: -1...-3 градуса. В южных областях сегодня - настоящая весна. В Одессе дождь и до +9 градусов днем, до - 1 ночью. В соседних Николаеве и Херсоне без осадков, температура на том же уровне.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются дожди. Снег будет таять в большинстве областей.

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