После скандала в кулуарах ПАСЕ, когда российскую журналистку Ольгу Скабееву толкнул нардеп Борислав Береза, в дело вмешался и глава Чечни Рамзан Кадыров, который публично потребовал от украинского политика извинений, пригрозив, в противном случае, "звонкой пощечиной".

Однако Борислав Береза ​​считает, что ему не за что извиняться, передает Громадське.

Нардеп ​​заявил, что, по его мнению, СБУ должна определить, являются ли слова Кадырова угрозой.

"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они мне бы сообщили", - добавил он.

На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?".

Напомним, конфликт между Березой и Скабеевой произошел в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за того, что Скабеева перебивала и мешала общаться с прессой вице-спикеру Ирине Геращенко. Береза ​​оттеснил Скабееву и стал между ней и Геращенко.

После этого Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Березе следует "должным образом извиниться", ибо в противном случае "найдется истинный человек, который влепит звонкую пощечину" украинскому депутату.

Ранее "Страна" сообщала, что Нардеп Береза пообещал "вожжами отходить" сенатора России, который вызвал его на дуэль из-за конфликта в ПАСЕ.