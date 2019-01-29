Скандал в ПАСЕ. Кадыров пообещал пощечину нардепу Березе, если тот не извинится перед журналисткой Скабеевой
После скандала в кулуарах ПАСЕ, когда российскую журналистку Ольгу Скабееву толкнул нардеп Борислав Береза, в дело вмешался и глава Чечни Рамзан Кадыров, который публично потребовал от украинского политика извинений, пригрозив, в противном случае, "звонкой пощечиной".
Однако Борислав Береза считает, что ему не за что извиняться, передает Громадське.
Нардеп заявил, что, по его мнению, СБУ должна определить, являются ли слова Кадырова угрозой.
"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они мне бы сообщили", - добавил он.
На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?".
Напомним, конфликт между Березой и Скабеевой произошел в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за того, что Скабеева перебивала и мешала общаться с прессой вице-спикеру Ирине Геращенко. Береза оттеснил Скабееву и стал между ней и Геращенко.
После этого Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Березе следует "должным образом извиниться", ибо в противном случае "найдется истинный человек, который влепит звонкую пощечину" украинскому депутату.
Ранее "Страна" сообщала, что Нардеп Береза пообещал "вожжами отходить" сенатора России, который вызвал его на дуэль из-за конфликта в ПАСЕ.