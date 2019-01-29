В Киеве может разразиться еще один скандал связанный с оборотнями в погонах. Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможного содействия пяти прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) участникам организованных преступных группировок.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Украинские Новости.

Так, заявитель подал жалобу в суд на бездействие НАБУ по внесению данных в Единый реестр досудебных расследований.

Жалоба обоснована тем, 17 декабря 2018 года гражданин Украины (имя не указывается - Прим.Ред.) подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных начальником первого отдела САП Генеральной прокуратуры и четырьмя прокурорами САП по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам ОПГ), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не внесены. Еще 10 января суд удовлетворил ходатайство и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ и САП закрыли дело против Луценко, который брал служебные автомобили для свадьбы своего сына.