Власти США могут уже после 2 февраля официально объявить о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник Bloomberg в Белом доме.



Впрочем источник не уточнил, объявят ли США одновременно и об окончательном выходе из ДРСМД. Хотя администрация Дональда Трампа все больше склоняется к этому.

Напомним, что 15 января в Женеве состоялись консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в очередной раз обвинила Москву в нарушении договора. Она подтвердила, что Вашингтон начнет процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России рассказали о претензиях, которые выдвинули США перед разрывом ДРСМД.