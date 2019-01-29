Первый этап зимнего сбора в Испании завершился для киевского Динамо не очень удачно. Мало того что, "бело-синие" проиграли пражской Спарте (2 - 3), так еще и серьезную травму в этом матче получил хорватский защитник Динамо, вице-чемпион мира Йосип Пиварич. Он не смог продолжать поединок и был заменен.

Подробнее о его повреждении рассказал клубной пресс-службе главный врач первой динамовской команды Леонид Миронов.

"Йосип Пиварич получил травму коленного сустава, ему была сделана магнитно-резонансная томография (МРТ), которая показала, что футболисту понадобится диагностическая и лечебная артроскопия. Эту процедуру Пиваричу сделают в течение ближайших двух недель в Барселоне в клинике "Кирон" профессора Рамона Кугата. К этому высококвалифицированному специалисту уже не раз обращались другие динамовцы, которые нуждались в медицинской помощи. По результатам артроскопии можно будет говорить о сроках восстановления и реабилитации Пиварича и сроках его возвращения к тренировкам", - рассказал Леонид Миронов.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо может купить защитника Андерлехта.