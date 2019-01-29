Вчера, 28 января, власти США выдвинули официальные обвинения против китайской IT-компании Huawei Technologies Co. Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения различным подразделениям компании и ее топ-менеджеру.

Эти обвинения озвучил на специальной пресс-конференции исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Уитакер, передает Укринформ.

"Преступная деятельность в рамках этих обвинений достигает десятилетней давности и задевает верхушку компании", - заявил Уитакер.

Официальные обвинения состоят из 13 пунктов против самой компании Huawei Technologies Co и двух ее дочерних фирм. Кроме того, они касаются главного финансового директора компании Менг Ванчжоу.

США считают, что компания и ее руководство прибегали к банковскому и другим видам мошенничества. Кроме того, Вашингтон требуют экстрадиции финдиректора компании за действия, нарушавшие торговые санкции США против Ирана.

По словам директора ФБР Кристфера Рея, который также выступил на специальной пресс-конференции, компания Huawei создает "двойную угрозу" для экономической и национальной безопасности США. "Поэтому масштабы этих обвинений объясняют, насколько серьезно ФБР воспринимает эту угрозу",- подчеркнул американский чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Huawei уволила топ-менеджера, которого арестовали в Польше по подозрению в шпионаже.

Также мы сообщали, что шесть глав разведок США призвали американцев не покупать смартфоны Huawei и ZTE.