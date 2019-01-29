Вчера, 28 января, в американском Хьюстоне (штат Техас) вспыхнула самая настоящая война между полицией и бандой наркодилеров. Два преступника были убиты в ходе перестрелки, пятеро полицейских ранены, заявил начальник полиции города Арт Асеведо.

Об этом передает ТАСС.

Как уточнил Асеведо, чрезвычайное происшествие случилось, когда полицейские прибыли в один из домов в юго-восточной части Хьюстона, где, по данным властей, продавали наркотики. Стрельбу открыли двое подозреваемых драгдилеров. Пять полицейских получили огнестрельные ранения, один - травму колена.

Все пострадавшие госпитализированы. "Двое из них находятся в тяжелом состоянии. А двое подозреваемых были убиты на месте", - заявил шеф городской полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе, погибли восемь человек.