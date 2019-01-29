В Киеве силовики ликвидировали современную теплицу, которую предприимчивый горожанин оборудовал в пентхаусе многоэтажной высотки и организовал там выращивание конопли в промышленных масштабах.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

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Cотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Киева совместно с детективами и участковыми офицерами Голосеевского управления полиции задержали мужчину, в квартире которого обнаружили и изъяли около 200 кустов конопли и 15 кг измельченного вещества, похожего на канабис.

"Установлено, что 54-летний злоумышленник - киевлянин, ранее привлекался к уголовной ответственности. Он самостоятельно устроил нарколабораторию в арендованной квартире. Теплица была оборудована соответствующими системами полива и кондиционирования. Общая стоимость изъятых растений и веществ на "черном" рынке составляет более 3 миллионов гривен ", - сообщил Сергей Бондарь, начальник отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание - до 5 лет лишения свободы.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Досудебное расследование продолжается. После проведения экспертизы и других следственных действий действиям злоумышленника будет предоставлена ​​дополнительная правовая оценка.

Ранее "Страна" сообщала, что В Украине за год изъяли 4 тонны наркотиков на 23 миллиарда гривен.