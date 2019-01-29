Вернувшись с кортов Открытого чемпионата Австралии, первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка страны юная Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре, об этом сообщает Обозреватель.

Несмотря на ранее достигнутые между сторонами предварительные договоренности, теннисистки через своего агента, Стефана Гурова, выдвинули новые финансовые условия.

"Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", - говорится в заявлении пресс-службы ФТУ.

Все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины (ФТУ) за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известный игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации.

На данный момент состав женской сборной Украины выглядит так: Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Позже Элина выступила с официальным заявлением по поводу отказа выступать за Украину на Кубке Федерации, где объяснила свою позицию и назвала совсем другие причины - травму, полученную на кортах Австралиан Опен.

"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше. Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждения не позволяет мне пока приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации самое малое, что бы я хотела, это подвести нашу команду на корте", - написала Элина на своей странице в Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что первая ракетка Украины Элина Свитолина окончила сезон в ТОП-4 лучших теннисисток мира.