После того, как отец погибшей активистки Кати Гандзюк публично обвинил Херсонского губернатора Андрея Гордеева (ставленника БПП) в причастности к убийству дочери, в штабе Петра Порошенко было принято решение запретить ему участвовать в форуме 29 января на котором, предположительно, Порошенко объявит о своем выдвижении в президенты.

Об этом "Стране" сообщили источники во фракции БПП.

"Штабом было принято решение не допускать Гордеева к участию в форуме", - сказал источник.

В тоже время он говорит, что такое решение вызвало возмущение во фракции БПП. "Депутаты говорят, что так поступать подло. Какие-то враги подговорили отца Кати Гандзюк выступить с этими голословными обвинениями и мы тут же подняли лапы вверх и сдаем своего человека. С такими подходами от нас просто все разбегутся скоро. Кто тогда на выборах вообще работать будет", - говорит источник, уточняя, что эту позицию разделяют многие депутаты, которые пытаются переубедить штаб Порошенко и все же пустить Гордеева на мероприятие.

Напомним, отец Кати Виктор Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером (главой облсовета) и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым (губернатор).

"Для меня теперь партия Батькивщина - это партия убийц моей дочери. Для меня теперь Блок Петра Порошенко - это партия убийц моей дочери", - заявил отец активистки.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об организаторах нападения на Катю Гандзюк.