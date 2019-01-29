В столицу Венесуэлы Каракас вылетел из Москвы самолет "Боинг 777" на 500 мест. При этом компания, которой принадлежит этот самолет, ранее не осуществляла полетов в Венесуэлу. Об этом сообщила "Новая газета".

По информации издания, самолет принадлежит компании Nordwind Airlines, чартерный рейс в Каракас получил номер 9801. Этот борт вернулся в Москву из Таиланда только утром 28 января и сразу вылетел в Каракас. Самолет запросил полные баки и взял на борт два экипажа, вероятно из-за того, что в аэропорту прибытия не запланирован отдых экипажа.

По данным сервиса Flightradar24, самолет должен прибыть в Каракас в 20:00 по местному времени (2:00 29 января по Киеву - Прим.ред.).

Этот самолет может доставить в Венесуэлу 500 человек, или забрать их оттуда. При этом в МИДе России ранее сообщали о планах отправить своих граждан в Венесуэлу.

Российским туристам официально не рекомендуют летать в Венесуэлу, групповые туры в эту страну в России не продают. Источники "Новой Газеты" заявили, что этот самолет вылетел в Каракас без пассажиров.

Ранее Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, призвал к "большой мобилизации". В свою очередь Мадуро предложил лидеру оппозиции Венесуэлы диалог, а тот пообещал ему амнистию.

Более 10 стран, в частности США и ЕС, признали лидера оппозиции Венесуэлы президентом.

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