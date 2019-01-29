Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что вечером 28 января ему позвонил Петр Порошенко с предложением приехать на форум Блока Петра Порошенко (на мероприятии действущий президент, вероятно, объявит о своем походе в президенты). Напомним, Филатов не принадлежит к БПП и до недавнего времени входил в партию "Укроп" (из которой вышел из-за разногласий с ее фактическим хозяином олигархом Игорем Коломойским).

Филатов цитирует разговор с Порошенко в своем Facebook:

"Борис, я бы хотел тебя видеть завтра"

"Это предложение от которого нельзя отказаться?"

"Ты вправе принять любое решение"

"А можно понять мой статус? Гость или выступающий?"

"На выбор. Но я бы хотел, чтобы ты сказал всё, что думаешь. Например, как ты видишь будущее развитие городов".

"Пётр Алексеевич, я не буду согласовать ни одного слова ни с кем. Ни с Грынивым, ни с Медведевым, ни с Березенко".

"Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца".

Филатов в комплементарном духе прокомментировал звонок Порошенко:"Невероятно техничный пас, который не знаешь как обработать. Другим претендентам, безусловно, далеко до такого мастерства политической игры".

Он также сообщил, что принял решение принять приглашение и поедет на съезд.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее в БПП подтвердили информацию "Страны" о походе Порошенко на выборы 29 января.

Были высказаны предложения,что Порошенко пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Мы писали, что под Киевом жителей загоняют принудительно в "партию Порошенко" - журналист.