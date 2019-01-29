Синоптик Наталья Диденко показал карту, на которой отлично видно, что в Украину движется мощная оттепель, которая придется в страну в последние дни первого месяца зимы.

"Уже во вторник в большинстве областей Украины температура воздуха составит 0 + 4 градуса, на юге + 4 + 9 градусов, в Крыму до +12 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Луганской, Донецкой побудет 0-3 градуса мороза. На севере и в центральных областях будут идти дождь и мокрый снег.Очень тщательно выбирайте обувь, потому что ледяные лужи - гарантированы. В Киеве 29 января - дождь, мокрый снег и 3 градуса. На дорогах и тротуарах будет невесть что",- написала она.

Тепло продлится долго - до конца января и в начале февраля, предупреждает синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц зимы.

Также синоптики рассказал о погоде на неделю. Придут дожди, сойдут снега.