Cупрун рассказала, как украинцам заслужить немного благодарности от собственного сердца
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обратиа к вопросу о здоровом сердце. Ранее Супрун объяснила украинцам, чем отличается инфаркт у женщин и мужчин.
По ее словам, сердце будет очень благодарно, если выполнять некоторые рекомендации:
- Физическая активность не менее 30 минут ежедневно
- Есть больше овощей, фруктов и клетчатки
- Употреблять меньше соли и насыщенных жиров
- Поддерживать здоровый вес
- Регулярно консультироваться с врачом
- Бросите курить
"Еще один важный пункт, который стоит добавить в этот перечень - рассчитывать риск сосудистых катастроф (инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сосудистого заболевания). Для этого существуют специальные калькуляторы, с помощью которых это можно сделать самостоятельно. Хорошую подборку с такими инструментами подготовили INgenius",-написала Супрун.
Фото: facebook.com/ulanasuprun/
Как сообщала "Страна", ранее Супрун предупредила, что дефицит йода в организме может привести к раку и депрессии.
Мы рассказывали, что Супрун напомнила украинцам, что есть яйца важнее куриных.