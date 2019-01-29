И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обратиа к вопросу о здоровом сердце. Ранее Супрун объяснила украинцам, чем отличается инфаркт у женщин и мужчин.

По ее словам, сердце будет очень благодарно, если выполнять некоторые рекомендации:

Физическая активность не менее 30 минут ежедневно

Есть больше овощей, фруктов и клетчатки

Употреблять меньше соли и насыщенных жиров

Поддерживать здоровый вес

Регулярно консультироваться с врачом

Бросите курить

"Еще один важный пункт, который стоит добавить в этот перечень - рассчитывать риск сосудистых катастроф (инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сосудистого заболевания). Для этого существуют специальные калькуляторы, с помощью которых это можно сделать самостоятельно. Хорошую подборку с такими инструментами подготовили INgenius",-написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Как сообщала "Страна", ранее Супрун предупредила, что дефицит йода в организме может привести к раку и депрессии.

Мы рассказывали, что Супрун напомнила украинцам, что есть яйца важнее куриных.