Новичок сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий рассказал о своем переходе в российский клуб, дружбе с Анатолием Тимощуком и Петербурге.

- Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из "Шахтера", в другую топ-команду - "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала, - сказал в первую очередь украинский легионер в интервью официальному сайту клуба.

Говоря об Анатолии Тимощуке и бывшем главном тренере "Зенита" и "Шахтера" Мирче Луческу, которые хорошо известны в Питере, игрок отметил: "С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что "Зенит" - команда очень высокого уровня, что здесь - шикарные условия, стадион и все остальное.

Об игровом номере: - Да. Мне повезло, что в "Зените" свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.

О главном футбольном качестве: - Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о "Зените" и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже.

О противостоянии Шахтера и Зенита: - Да, помню тот матч, в 2011 году. "Шахтер" тогда проиграл 0:1.

О Петербурге: - В Петербурге я был, да. Здесь у меня живет мой родной отец, уже больше 20 лет. Я прилетал к нему в гости.

Как сообщала "Страна", Ракицкий успешно прошел медобследование в Зените. Шахтер получит 12 миллионов евро за игрока.

Мы писали, что "Шахтер" опубликовал видео с голами Ракицкого, которое очень похоже на прощальное.