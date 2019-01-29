Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал показательную опечатку в записи в Twitter про Венесуэлу, назвав лидера оппозиции Хуана Гуайдо (Guaidó) Guiado, что с испанского можно перевести как "управляемый".

На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

"Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своём твите, посвященном Венесуэле, указал фамилию самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Гуайдо (Guaidó) как Гиядо (Guiado), - указала она. - И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый".

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Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

27 января Болтон в Twitter заявил, что случаи насилия и запугивания в отношении американских дипломатов в Венесуэле и лидера оппозиции приведут к "значительным ответным мерам".

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