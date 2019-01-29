После получения баснословной премии, которую он перевел маме в США, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что будет перечислять всю свою зарплату и другие доходы в три благотворительных фонда до конца текущего календарного года.

"Моя зарплата, к сожалению, стала темой политической, ее футболят все, кому не лень. Выборы, интересна тема, не много людей в Украине зарабатывают большую зарплату; это очень популярная история, ее используют с политической целью. И это давление, которое идет и на правительство, привело к тому, что оно попыталось вмешаться не в свои полномочия, ведь согласно закону об акционерных обществах, определение моей зарплаты, условия моего контракта – это исключительные полномочия наблюдательного совета (НАК "Нафтогаз Украины" - ИФ). Чтобы убрать эти вопросы с политической арены, я принял решение с февраля этого года до конца этого календарного года, то есть до окончания политического процесса, что я буду перечислять все свои доходы на благотворительные нужды", - сказал Коболев в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Он сообщил, что речь идет о его доходах в виде зарплаты, премий, доплаты – все, что он получает в НАК "Нафтогаз Украины" будет 100% перечислено в три благотворительные организации: "Народный тыл" в поддержку семьям погибших воинов, "Повернысь живым" в поддержку армии и "Таблеточки" в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Он выразил надежду, что после такого решения, политическое давление, которое вынуждает премьер-министра реагировать на критику высоких зарплат в НАК, исчезнет.

Ранее "Страна" нашла американский дом мамы Коболева, которой глава НАК перевел свою огромную премию.

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