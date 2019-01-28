Украина выступит во второй половине первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет 14 мая в израильском городе Тель-Авив.

Об этом говорят результаты жеребьевки среди всех 42 стран-участниц, размещены на официальном сайте Евровидения.

"В Тель-Авиве состоялась жеребьевка международного песенного конкурса Евровидение. Все 42 государства-участники были распределены в первый или второй полуфинал. Кроме этого, каждая страна узнала, в какой половине этого песенного шоу будет выступать ее представитель. Украина выступит во второй половине первого полуфинала", - говорится в сообщении.

Перед Украиной будет выступать Бельгия, а после нее - Венгрия и Греция, которая закроет первый полуфинал. Россия попала во второй полуфинал.

В этом году международный песенный конкурс Евровидения пройдет в Тель-Авиве благодаря победе в прошлом году израильской певицы Нетты Барзилай.

По итогам каждого из полуфиналов (14 и 16 мая) по 10 стран попадут в финал, который пройдет 18 мая.

Как известно, в Украине национальный отбор в Евровидение пройдет 9, 16 и 23 февраля, когда будут соревноваться 16 участников.

Как сообщала "Страна", фаворитка Нацотбора на Евровидение от Украины анонсировала два сольных концерта в России.

Ранее стало известно, что на Евровидение 2019 за Францию выступит блогер-андрогин Билал Хассани и споет про Короля.

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