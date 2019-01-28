Эсминец военно-морских сил США Donald Cook покинул Черное море и направляется в Средиземное море через пролив Босфор. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

"Эсминец ВМС США Donald Cook начал 28 января 2019 года движение через пролив Босфор в южном направлении и идет в Средиземное море. Он провел морские операции для обеспечения безопасности и укрепления региональной стабильности, повышения боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море", - заявила пресс-служба.

Donald Cook вошел в Черное море в 20 января, за его действиями следили силы российского Черноморского флота. Непосредственное наблюдение за американским эсминцем вел сторожевой корабль "Пытливый".

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