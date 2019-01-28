В Москве считают идею спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика о новом плане мирного урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом, который заменит Минские соглашения - пустышкой.

Об этом в понедельник заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют близким к советнику президент России Владиславу Суркову, курирующему в Кремле украинское направление.



Напомним, что новый план, который разрабатывался при участии самого Сайдика, предполагает подключение к процессу ООН путем направления на Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

"Внимательно прочитал как предложения господина Сайдика, так и его комментарии к этим предложениям, - сказал российский эксперт. - Из всего предлагаемого потока идей вряд ли кому-нибудь будет хорошо понятно, в чем политическая и содержательная ценность документа и почему он появился именно сейчас".

"Возможно, это непонятно даже самому господину Сайдику, - продолжал Алексей Чеснаков. - Ведь, с одной стороны, он говорит, что для реализации его инициатив нужно решение стран "нормандской четверки", одобренное парламентами, а через несколько фраз уточняет, что от представителей "нормандской четверки" "официальной реакции нет, но она и не нужна". Согласитесь, это довольно небанальное для дипломата условие, которое делает невозможным серьезное обсуждение".

Судя по объяснению Сайдика, он и сам не очень рассчитывает на реалистичность предлагаемого плана и говорит лишь о желании "показать возможность того, что есть способы работать", отметил политолог.

"Возможно, координатор Контактной группы от ОБСЕ на переговорах в Минске сильно устал и решил под конец карьеры предложить хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть столь беспомощным. Поэтому и получилась какая-то пустышка", - считает Алексей Чеснаков.

"Позиция Москвы по вопросу выполнения минских соглашений неизменна - они должны быть полностью выполнены. Любые разговоры о "дополнении и развитии "Минска-2" выглядят как манипуляции и попытки создать условия для украинской стороны не выполнять взятые на себя обязательства. Представителям ОБСЕ, прежде чем рассуждать о новых планах, необходимо провести четкий анализ политических причин невыполнения Комплекса мер от 12 февраля 2015 года", - подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры.

По его мнению, в первую очередь должны быть даны оценки поведения украинской стороны, которая заблокировала выполнение всех политических обязательств, а также сорвала достигнутые ранее договоренности о разведении сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

"Наконец, напомню, президент Порошенко не так давно публично заявил о том, что никакого "особого статуса" не будет. И где оценка этого заявления со стороны ОБСЕ?" - задался вопросом Чеснаков.

"Сейчас лучше не фонтанировать идеями, а приложить максимум усилий для того, чтобы выполнять написанное в минских соглашениях. В противном случае можно сделать два вывода. Во-первых, представитель ОБСЕ ставит под сомнение эффективность собственной организации. Во-вторых, главный ответственный от ОБСЕ за выполнение минских соглашений пытается их дезавуировать", - заключил российский политолог.

Ранее "Страна" сообщала, что у Сайдика проговорились о неформальном документе о миссии миротворцев ООН и ОБСЕ на Донбассе и о том, что в ОБСЕ считают, что стороны конфликта в Донбассе не ищут мирные пути его урегулирования.