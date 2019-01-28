Футбольные клубы "Зенит" и "Шахтер" достигли соглашения о переходе центрального защитника Ярослава Ракицкого. Как сообщает официальный сайт российского клуба, соглашение с украинским футболистом рассчитано на 3,5 года.

Фото: fc-zenit.ru

В свою очередь ФК "Шахтер" на своем сайте поблагодарил Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, "за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце".

29-летний Ярослав Ракицкий считается одним из самых известных воспитанников академии "Шахтера". За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9,5 сезонов был важнейшим игроком команды.

На его счету 326 матчей в футболке "Шахтера" и 14 голов. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

За национальную сборную Украины провел 54 матча и забил 4 гола. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Ранее сообщалось, что планируется, что в промежуток между первым и вторым сборами питерского клуба Ярослав Ракицкий прибудет в Санкт-Петербург, где его представят игрокам Зенита. На трансфер украинского легионера без учета зарплаты питерцы потратят 12 миллионов евро.