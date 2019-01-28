28 января, водитель автомобиля Opel Omega, убегая от полицейских, протаранил два служебных автомобиля и пытался произвести выстрелы в патрульных.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Отмечается, что система видеонаблюдения "Безопасный город" зафиксировала в Ровно авто, которое находилось в розыске, транспортное средство начали преследовать.

На требование полицейских остановиться водитель лишь прибавил скорость и поехал в сторону села Бармаки. Патрульные пытались остановить нарушителя, однако тот протаранил два служебных Toyota Prius и продолжил бегство.

Фото: rv.npu.gov.ua

Приехав в лесополосу вблизи села Александрия, водитель покинул автомобиль и побежал. Когда полицейским все же удалось приблизиться к мужчине, тот достал оружие и пытался выстрелить в сторону полицейских. Однако, вероятно, пистолет дал осечку. В ответ полицейские произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего злоумышленник сдался.

Во время применения оружия никто не пострадал. Задержанным оказался 35-летний житель Александрии, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Известно, что мужчина находился в розыске за грабеж, совершенный в Ровно в ноябре 2017 года. В личных вещах у него изъяли пистолет, вещества похожие на наркотические и деньги.

Следователи начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификацией статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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