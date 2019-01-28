В Киеве в парке Киото прохожие заметили тело, замотанное в спальном мешке. Оказалось, что жена выгнала мужа из дома. Об этом сообщает Владислав Антонов в сообществе ДТП. Киев.ua в Facebook. "Несчастный в спальном мешке с переохлаждением срочно госпитализирован. До утра бы не дожил..."- отмечает Антонов.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

Как сообщала "Страна", ранее в Украине от переохлаждения пострадали уже более 1,5 тысяч людей, погибли 150. В Минздраве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения. В частности, поможет многослойность одежды (между слоями одежды образуется воздушная прослойка, который удерживает тепло), нужно обязательно поесть перед выходом на улицу; не носить металлические украшения, не курить на морозе и не пытаться согреться алкоголем.

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