Вашингтон и Пхеньян планируют проведение второго американо-корейского саммита в конце февраля во вьетнамском Дананге.

Об этом сообщает издание Коммерсант со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

Первая встреча лидеров двух государств, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, напомним, прошла в начале июня 2018 года в Сингапуре. На ней стороны договорились двигаться к денуклеаризации КНДР и снижению давления на Пхеньян со стороны западной коалиции. Тем не менее, итоговое заявление получилось крайне расплывчатым и неконкретным, и за прошедшие более полугода существенного прогресса добиться не удалось.

Дананг - пятый по величине город Вьетнама, расположенный в центре страны. В 2017 году в нем прошел саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее "Страна" сообщала, что Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом в любое время, но с условием.

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