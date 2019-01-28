Обыск у одного из главных фигурантов секс-скандала в "украинском ФБР" Владимира Коваля, который сегодня отрекся от признательных показаний, прошел в ресторане "IL Molino". Об этом "Стране" стало известно от его адвоката Евгении Хахиной.

"Обыск проводился не дома, а в заведении "IL Molino", где находился Владимир Коваль", - рассказала стране адвокат Коваля Евгения Хахина.

По словам адвоката, обыск проводился только по постановлению следователя, без решения суда в отсутствии защитника под предлогом того, что, Коваль проходит, как свидетель, а не подозреваемый. "Я прибыла на место около 18.40 как только мне сообщили прокуроры, к тому моменту прокуроры уже копались в ранее отобранном телефоне. И к этому моменту они закончили обыск и начали вручать подозрение и санкцию о избрании меры пресечения. Завтра с утра состоится допрос на 11.00 и только утром документы зайдут в суд, после чего автоматизированная система назначит судью, дату и время", - уточнила адвокат Владимира Коваля.

Сам Коваль считает обыски последствием его заявления о том, как фабриковалось дело против технолога Петрова и блогера Барабошко. "Перед началом обыска ко мне в кафе подбежал неизвестный, вырвал телефон и кинулся к двери- то есть, фактически, украл мой телефон под видом "неотложного обыска". Когда я побежал за ним у двери меня и встретила группа военных прокуроров. Сегодня я заявил, что дело было сфабриковано, реакция не заставила себя ждать. Все ожидаемо и предсказуемо, в этот раз было прилично, не оскорбляли, насилия не было. Когда прекратилась видео-фиксация извинялись, мол "вы же все понимаете, такая работа", - рассказал Владимир Коваль.

Так называемый "секс-скандал в украинском ФБР" - история, начавшаяся с постов в аккаунте Facebook студентки Натальи Бурейко с претензиями в домогательствах и угрозах со стороны гражданского мужа первого зама Госбюро расследований - полицейского чина Александра Варченко. При этом в интервью "Стране" Наталья Бурейко рассказала, что cогласилась стать участницей истории с дискредитацией Варченко всего за полторы тысячи гривен, да и те так и не получила. При этом сама история была выдумана от начала и до конца, а своей аккаунт в ФБ она передала организаторам скандала, а затем и написала по их просьбе неправдивое заявление о совершении преступления против Варченко.

Следствие полагает, что Владимир Петров создал крупную пиар-структуру, которая выполняла заказы политиков, занималась незаконным сбором компрометирующей информации о гражданах и "черным пиаром". В частности именно он, а также Барабошко по заказу неназванных пока лиц (предположительно главы ГБР Романа Трубы и его "патрона" нардепа от БПП Загория) и организовали секс-скандал.

При этом блогера Александа Барабошко обязали носить электронный браслет до 24 марта. Политтехнолог Владимир Петров находится под домашним арестом до 28 января 2019 года. Оба свою вину отрицают и называют дело сфабрикованным.

Ранее "Страна" сообщила, что на суд по фигуранту секс-скандала в ГБР Барабошко пришли азовцы, несколько друзей и один журналист.

Также мы писали о том, что глава ГБР Труба уверяет, что не имеет отношения к секс-скандалу в "украинском ФБР".