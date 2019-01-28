Информация о доходах за последний отчетный период предоставляется через 50 дней после его окончания.

Как сообщает пресс-служба ГФС, налогоплательщики могут получить информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков из электронных сервисов ГФС.

Сведения о суммах полученных доходов и суммах уплаченных налогов в электронном виде предоставляются за последние три года (поквартально).

Сведения из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов предоставляются в соответствии с Налоговыми расчетами сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ), которые ежеквартально подаются налоговыми агентами в территориальные органы ГФС и в соответствии с поданными физическими лицами, физическими лицами - предпринимателями или физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, налоговыми декларациями.

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