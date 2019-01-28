Мэр Киева Виталий Кличко находится на медицинском обследовании в австрийской клинике, что расположена в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

26 января 47-летний мэр Киева Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, на обследование в австрийскую клинику.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с нашумевшей прогулкой на лыжах. "Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сказала она.

Пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям городского главы. При этом добавила, что в связи с происшедшим, столичный голова отложил рабочий визит в Осло.

Напомним, что Виталий Кличко получил травму спины еще в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилом Макклайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки. Бой с Макклайном был отложен, а украинец перенес операцию.

В тоже время у болезни может быть и любопытный политический подтекст. Так, завтра, 29 января в Киеве должен пройти форум по выдвижению в президенты Петра Порошенко. И там должен был по сценарию выступить Кличко со словами поддержки.

Теперь, получается, не выступит.

Ранее "Страна" сообщала, что на форуме в Давосе мэр Киева Виталий Кличко с третьей попытки выговорил сложное слово digitalization.