Нетрезвый мужчина, обливший сегодня краской памятник "вежливым людям" в Симферополе, оказался киевлянином. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает Интерфакс.

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", - сказала российский омбудсмен.

По ее словам, задержанному обеспечено трехразовое питание, спальное место, за медицинской помощью он не обращался. "В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей", - отметила Москалькова. В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение в "вандализме", в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Симферополе пьяный забрызгал краской памятник "вежливым людям".

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