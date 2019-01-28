На пересечении проспекта Отрадного и улицы Гарматной произошло столкновение, которое попало на запись видеорегистратора.

Два автомобиля - Mercedes и Renault с брендированием "Новой почты" поворачивали из одного ряда, но не поделили полосу.

В комментарии к посту Киев Оперативный в Facebook, где было размещено это видео отмечают, что в данном случае был неправ Mercedes, который нарушил правила пересечения перекрестка и решил "проскочить".

Видео: facebook.com

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