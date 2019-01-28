Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович надеется на то, что выборы в Украине в 2019 году пройдут спокойно, без титушек, и людям, занятым в избирательных кампаниях, не стоит бояться преследований. Об этом она заявила в Украинской академии лидерства, сообщает пресс-служба посольства.

"По мере того, как продвигается сезон президентских выборов, мы в США, разделяем ожидания украинского народа. Что "титушки" не будут частью этих выборов; что людям, занятым в избирательных кампаниях, не стоит бояться того, что их будут бить или преследовать; что в селах невозможно будет купить голоса избирателей; что россияне или кто-либо из кандидатов не применяют дезинформацию, чтобы размывать истину. И что условия для полного участия всех граждан Украины обеспечены должным образом", - сказала Йованович.

По мнению Йованович, также важным для успешных западных демократий является обеспечение возможности простых граждан высказаться относительно управления своими громадами и относительно того, как расходуются средства, уплаченные ими через налоги. Децентрализация является одной из самых последовательных реформ в Украине за последние пять лет.

Впервые, со времен казачества, в Украине появилась демократия на местах, поскольку децентрализация помогла начать обеспечение непосредственно местных органов власти реальными ресурсами. "Когда я путешествую по всей стране, я воочию вижу глубокое влияние, которое децентрализация начинает осуществлять на будущее Украины и будет продолжать это делать", - добавила посол.

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