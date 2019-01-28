В течение субботы и воскресенья на дорогах столичной области работники полиции задокументировали сотню дорожных аварий, где 3 человека получили телесные повреждения, а еще трое граждан, к сожалению, от полученных травм скончались, передает пресс-служба полиции.

Основные причины аварий - несоблюдение скоростного режима и правил маневрирования. Полицейские напоминают водителям и другим участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Так, в Белоцерковском районе на автодороге между селами Озерная - Малая Ольшанка водитель автомобиля Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ЛАЗ.

В результате дорожного происшествия руководитель автомобиля Mercedes от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир иномарки, женщина 1967 года, умерла в реанимационном отделении больницы.

На Макаровщина, в селе Наливайкивка, местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате ДТП 68-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

В Кагарлыкском районе житель Николаева, управляя автомобилем КАМАЗ-5410, не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ 53212, который двигался в попутном направлении.

На этот раз водитель первого грузовика получил телесные повреждения в виде перелома пальцев на ноге.

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