Укаиснкие силовики приняли участие в выявлении и ликвидации группы злоумышленников, организовавших хакерскую платформу по продаже конфиденциальной информации xDedic. Об этом сообщил на брифинге в понедельник замгенпрокурора Евгений Енин, пишет Интерфакс-Украина.

По результатам расследования, которое длилось почти год, международный департамент Генпрокуратуры и Нацполиция Украины, действуя в составе международной следственной группы вместе с Федеральной полицией королевства Бельгии, Германии, ФБР США, Европолом и Евроюстом установили группу лиц, в том числе граждан Украины, которые незаконным путем получали доступ к десяткам тысяч персональных компьютеров и компьютерных сетей государственных институций, бизнес-структур и отдельных лиц.

Эти данные в дальнейшем при помощи платформы xDedic реализовывались клиентам в Darknet для дальнейшего использования в ряде правонарушений.

По данному делу Нацполиция провела 14 одновременных обысков с привлечением спецподразделения "КОРД". Во время обысков было изъято компьютерное оборудование, серверы и мобильные устройства злоумышленников. Следствие продолжается.

Со своей стороны США заблокировало доменные имена, необходимые для функционирования xDedic, и остановило работу их баз данных.

"Сотрудники Нацполиции Украины установили всех участников группы злоумышленников из Украины, места их пребывания и размещение техники. Так, в состав группы входили четыре украинца молодого возраста – все до 35 лет", - заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он отметил, что украинские хакеры занимались массовым вмешательством в работу удаленных серверов, которые принадлежали как государствам, так и частным компаниям. Путем перебора паролей и логинов удаленного доступа, злоумышленники получали полный контроль над компьютерами. "Злоумышленники успели продать около 70 тыс. логинов и паролей удаленного доступа из более 170 стран мира. Более всего пострадали Бельгия и США. В магазине пользователи могли сами покупать и продавать сломанные доступы к серверам, стоимость каждого сервера составляла от нескольких долларов до $10 тыс в зависимости от объемов информации и кому она нужна", - подчеркнул С.Князев.

Он отметил, что только на территории США ориентировочный ущерб, причиненный хакерской группировкой, превысил $70 млн. Общими усилиями украинских, европейских и американских правоохранителей деятельность группы злоумышленников была прекращена. В рамках соответствующего уголовного производства назначен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых будет приниматься решение про объявление подозрений и выбор средств пресечения для украинских членов хакерской группы.

Ранее "Страна" сообщала, что разоблачены хакеры, которые пять лет торговали персональными данными украинцев в DarkNet.

Также мы писали о том, что киберполиция поймала хакера, распространявшего вирус, ворующий информацию с компьютера.