На здравоохранение в США тратят больше всех в мире – 16,4% ВВП. Однако этот показатель не гарантирует всем гражданам равного доступа к медицинским услугам.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Кое-кто ошибочно считает, что целью трансформации системы здравоохранения в Украине является построить такую модель, как в Соединенных Штатах. Но это совсем не так. Мы не строим такую систему здравоохранения, как в США. На это есть ряд причин. Прежде всего, модель обеспечения населения медицинскими услугами американцев далека от идеальной", – пишет Супрун.

По ее словам, около 46% средств на здравоохранение выделяют федеральное правительство и правительства штатов.

"Работодатели выплачивают 27% расходов на здравоохранение. Для таких предприятий есть налоговые льготы. Остальные 27% платят частные лица. На здравоохранение США тратят 16,4% ВВП. Это больше всего в мире. Но большое финансирование не гарантирует всем гражданам равного доступа к медицинским услугам", – написала Супрун.

Она отметила, что наличие страховки в Америке не обеспечивает безлимитное медицинское обслуживание.

"В 2018 году более 15% американцев не застрахованы вообще. Причина – высокая стоимость страховки, потеря работы или невозможность получить страховую субсидию. Граждане без страховки могут пользоваться услугами неприбыльных центров здравоохранения и комнат неотложной помощи в больницах. Впрочем, часто они уходят оттуда, не получив помощь. Такие учреждения обязаны лишь оценить состояние пациента и стабилизировать его, но не лечить", - подчеркнула Супрун.

Наличие страховки тоже не означает безлимит на медицину.

Она отмечает, что большинство американцев относятся к определенным страховым программам и получают так называемую “управляемую” помощь.

"Через сеть посредников им дают направление к врачам, клиник, аптек, лабораторий, рентген-кабинетов и других учреждений. Иногда людям прописывают лишнее, иногда не прописывают нужное. Некоторые страховые программы покрывают лечение хронических болезней. В США также есть термин “недозастрахованные” – так говорят о людях, чей пакет страхования включает очень ограниченный перечень. Долги за лечение и даже страх перед ними портят жизнь и здоровье многим американцам", – пишет Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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