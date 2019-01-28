Окружной админсуд города Киева по результатам подготовительного заседания назначил к рассмотрению дело по иску к президенту относительно его полномочий обращаться к Патриарху по поводу предоставления Томоса. Соответствующее определение по делу № 826/15777/18 было вынесено 22 января, пишет Лига.

С иском к Президенту обратилась ОО "Неправительственная организация верховенство права". Истец просит установить отсутствие компетенции главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением.

Суд назначил судебное заседание, на котором дело будет рассматриваться по существу, на 16:00 26 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, Верховный Суд перенес рассмотрение исков об отмене прошения к Варфоломею о Томосе на День Святого Валентина.

Также мы писали о то, что нардепы потребовали у Конституционного суда отменить прошение к Варфоломею о Томосе.