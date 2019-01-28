В Киеве произошло ограбление магазина на ул. Волгоградская. Злоумышленник в маске ворвался в зал и угрожая ножом продавцу забрал деньги из кассового аппарата, а также мобильный телефон. Его задержали неподалеку от места преступления.

На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал "Тревога" из магазина на улице Волгоградская. На место сразу выехали наряд полиции охраны и следственно-оперативная группа районного управления.

По прибытию правоохранители выяснили, что продавец воспользовалась невнимательностью грабителя в маске и нажала "тревожную кнопку".

Отрабатывая прилегающую территорию, на улице Кудряшова правоохранители заметили мужчину, похожего по описанию, и задержали его. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили телефон, который узнала заявительница, и деньги, а неподалеку от места совершения преступления - маску и перчатки злоумышленника.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 25-летний киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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