Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко официально начала кампанию на выборах президента Украины и заявила, что представители окружения президента Украины Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах по 1 тыс. грн, заключая с ними договора.

"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", - заявила она журналистам в понедельник в Центральной избирательной комиссии Украины.

"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живёт на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры, гражданское общество, и что мы не делаем выводы с предыдущих лет провалов, с предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии", - сказала политик.

Ранее в блоге Ясно. Понятно мы рассказывали, что президент Петр Порошенко, с рейтингом которого даже "в баню стыдно ходить", может начать скупать голоса избирателей.

Стало известно, что полиция сообщила о подготовке на выборах фальсификаций голосов эмигрантов и переселенцев.