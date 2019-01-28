Более половины украинцев поддерживает вступление страны в Европейский Союз, в то время как на присоединение к НАТО согласны менее половины. Об этом заявил директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, ссылаясь на результаты проведенного компанией социсследования, пишет Интерфакс-Украина.

"В Украине сейчас сохраняется преимущественное большинство респондентов, которые поддерживают ориентацию в ЕС. Обращает внимание, что количество сторонников вступления Украины в НАТО меньше (чем в ЕС - Прим. Ред.)", – сказал Боровский на презентации социологического исследования своей компании на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Согласно полученным социологами данным, 57,7% респондентов поддерживают вступление Украины в ЕС, против этого выступают 23,6%. Больше всего поддерживает евроинтеграционный курс страны молодежь - 67,2% и граждане в возрасте от 30 до 39 лет (62,4%).

Вступление Украины в НАТО готовы поддержать на референдуме, в случае его проведения, 43,1% опрошенных. В то же время 34,6% респондентов не поддерживают вступление страны в Североатлантический альянс, а 9,5% - еще не определились.

В настоящее время более всего поддерживают вступление в НАТО на западе Украины - 65,8% респондентов, и в центре - 53,1%. При этом на востоке страны готовы поддержать вступление Украины в Альянс 23,8% опрошенных, а на юге - 21,8% респондентов.

Компания Seetarget провела исследование "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" методом личных интервью 17-23 декабря 2018 года. Было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет, ошибка выборки составляет не больше 2,3%.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко пообещал до выборов внести изменения в Конституции Украины по членству в ЕС и НАТО.

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