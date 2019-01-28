28 января безналичный курс доллара опустили на 1 копейку, и зафиксировали к вечеру в рамках 27,79-27,81 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Финансисты отмечали небольшой спрос на доллар, привычный для понедельника. Курсовое движение происходило в рамках 2-3 копеек.

"Ближе к 10 часам котировки поднялись к 27,78-27,83 грн/$, а к 11-ти вернулись к 27,77-27,80 грн/$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда. Во второй половине дня рынок приподнялся к 27,79-27,82 грн/$. И чуть скорректировался к вечеру", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Небольшой спрос на доллар позволил Нацбанку немного пополнить свои золотовалютные резервы. Он выкупал "американца" по 27,79 грн/$, и взял, по оценке казначеев, до $10 млн.

Рынок продолжал переваривать выплаты Госказначейства в рамках возмещений по НДС (около 14 млрд. грн.), и гадал - какой объем гривневых гособлигаций завтра иностранцы выкупят у Минфина (аналогичный объем доллара они будут конвертировать на межбанке).

"Курсовые тренды сегодняшнего дня стали отражением разнонаправленных интересов основных участников рынка: экспортеров, получающих НДС, импортеров, закрывающих расчеты за месяц, и нерезидентов, планирующих проплаты за ОВГЗ, которые суммарно уравновесили спрос и предложение", - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Благодаря всему этому просели наличные курсы.

"Наличный рынок открылся котировками 27,73-27,79 грн/$, к середине дня они снизились до 27,68-27,72 грн/$", - уточнил Куринной.

На 29 января финансисты дают достаточно сдержанные прогнозы, поскольку пока не могут предсказать объемы покупок иностранцами минфиновских ОВГЗ.

"Межбанк будет открываться широко - 27,75-27,83 грн/$. А курсовое движение могут менять результаты аукциона Минфина по размещению гособлигаций", — считает Юрий Гриненко. Рядом оказался и завтрашний прогноз Олега Куринного - 27,75-27,85 грн/$.

Как сообщала "Страна", после выплат по НДС бизнес поднял цену доллара. Новый повод для подорожания дало Госказначейство, которое выпалило под вечер крупное возмещение НДС - около 6 млрд. грн. Уже второе: 23 января бизнес получил по этому налогу 2,8 млрд. грн.

Напомним, что в Приватбанке объяснили, как новые банкоматы будут менять валюту и узнавать клиентов по лицу.