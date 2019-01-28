Мужчины стали лауреатами всех премий, вручаемых за продвижение равенства полов на рабочих местах в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум вручил награды в разных категориях, среди которых были "лучшая правительственная организация, поддерживающая гендерное равенство", "лучшее федеральное учреждение, поддерживающее гендерное равенство" и "лучшая инициатива по поддержке гендерного равенства".

Заместитель премьера и по совместительству глава МВД генерал Саиф ибн Зайед Аль Нахьян получил награду, став самым активным борцом за гендерное равенство. Ее он заслужил тем, что ввел отпуск по уходу за ребенком в армии ОАЭ.

В пресс-службе Дубая заявили, что гордятся успехами эмиратских женщин и тем, какую роль они играют в построении будущего страны.

Как сообщала "Страна", названы имена и опубликованы фото первых космонавтов ОАЭ, которые полетят на МКС. Они полетят на Международную космическую станцию (МКС) в апреле 2019 года.

Отметим, что видео, на котором принц Дубая помог водителю застрявшего в песке грузовика набрало тысячи просмотров.