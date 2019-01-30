На Евровидении в этом году Францию представит 19-летний исполнитель в женском образе Билал Хассани. Певец говорит, что на его образ повлияла Кончита Вурст, которая выиграла Евровидение несколько лет назад.

"Страна" решила вспомнить самых необычных участников песенного конкурса.

Билал Хассани

Участник от Франции марокканского происхождения представит песню Roi (Король). В стиле и макияже артист ориентирован на Ким Кардашьян, а своим многочисленным парикам Билал даже дает имена. Он давно стал звездой социальных сетей и уверенно победил на шоу "Destination Eurovision", которое отбирает претендентов на европейский песенный конкурс во Франции.

Как писал сам Билал в Instagram, к Евровидению он пристрастился с 9 лет - " как в художественном аспекте, так и символическом: во всех этих культурах и различиях, которые объединяет музыка, есть настоящая магия в этом большом шоу". Артист уверен, что его успех связан с его яркой индивидуальностью и его позитивными посланиями.

Кончита Вурст

Вдохновитель Хассани одержал победу на Евровидении в 2014 году в образе женщины с бородой Кончиты Вурст. Его настоящее имя – Томас Нойвирт. Австрийский поп-певец и дрэг-квин придумал свой скандальный образ в 2011 году. Уже с ранних лет Том проявлял интерес к женской одежде, а в подростковом возрасте заметил, что его привлекают мужчины. В 17 лет он совершил каминг-аут, после чего подвергался жестокой травле на почве гомофобии, и это стало основной причиной для его будущего образа. Он хотел заставить людей задуматься о природе ксенофобии и о толерантности. При этом Нойвирт отделял себя от образа Кончиты Вурст и придумал ей альтернативную псевдобиографию.

В 2017 году Нойвирт в интервью заявил, что образ Кончиты уже исчерпал себя, поэтому ей придется вскоре исчезнуть. Также певец высказал желание попробовать себя в новом образе и создать новую личность — на этот раз уже мужского пола. В апреле 2018 года Том Нойвирт на странице Кончиты Вурст в Instagram признался, что уже несколько лет живёт с ВИЧ и проходит соответствующую терапию.

Верка Сердючка

Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки поразил европейцев в 2007 году. Тогда Сердючка заняла второе место, но фактически стала главной звездой конкурса. Зрителей поразили и костюмы артистов на сцене, и их комичные танцы, и сама песня, текст которой – фактически бессмысленный набор слов на разных языках. The Guardian позже назвала номер Верки Сердючки "лучшей песней, которая не выиграла Евровидение".

Это выступление не обошлось без скандала - российские зрители услышали в припеве композиции слова "Раша гудбай", из-за чего Данилко надолго лишился возможности выступать в России.

Lordi

В 2006 году потрясением для Евровидения стали музыканты финской хард-рок группы Lordi, которые вышли на сцену в костюмах гоблинов и исполнили песню "Hard Rock Hallelujah". Они смотрелись крайне необычно среди преимущественно "попсовых" исполнителей в гламурных нарядах. Но именно это, видимо, и понравилось зрителям, уставшим от однотипных образов. Финны заняли первое место, причем с рекордным на тот момент результатом.

У себя на родине Lordi пользуются большой популярностью. А начинали они на разогреве у группы Nightwish.

Дана Интернешнл

В 1998 году звездой Евровидения стала Дана Интернешнл – артист Яарон Коэн из Израиля, сменивший пол в 1993 году. После операции он взял женское имя Шарон, а выступать стал под псевдонимом.

На сцене Евровидения Дана исполнила песню "Divа". После победы она стала международной суперзвездой, а вышедший вскоре сингл "Diva" мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы, альбом был распродан тиражом более 400 000 копий по всему миру. После победы в Израиле также вышел документальный фильм о певице.

Песня Diva была выбрана как одна из 14 лучших песен за все время существования Евровидения, заняв в списке 13 место.

Индюк Дастин

В 2008 году конкурс приехала покорять кукла по имени Индюк Дастин. Это кукольный персонаж детского телевидения Ирландии. Несмотря на очевидную оригинальность, Дастин так и не дошел до финала. Тем не менее, на родине индюк Дастин продолжает заниматься музыкой

Dschinghis Khan

В 1979 году в Германии была создана группа специально для Евровидения, на котором она спела пестю с тем же названием. На сцене артисты произвели фурор, появившись в крайне необычных для того времени нарядах. изюминкой выступления стал танцор Луис Потгитер, выступавший в роли Чингисхана. Тогда они заняли четвертое место, однако песня стала настоящим хитом всех дискотек, а то выступление многие помнят даже сейчас.